Взрыв на шахте в Донецкой области произошел по вине руководства

Такое заявление сделал глава правительственной комиссии по расследованию причин аварии. Напомним, взрыв произошел в результате воспламенения газопылевой смеси. Ранее госкомитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора запретил добычу угля на этом участке шахты и заблокировал к нему доступ. По решению руководства – пломбы были сорваны и работы продолжились. В результате, из 37-ми горняков, находившихся во время аварии под землей, удалось спасти лишь 24.