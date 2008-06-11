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Взрыв на шахте в Донецкой области произошел по вине руководства

11 июня 2008 13:45
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Такое заявление сделал глава правительственной комиссии по расследованию причин аварии. Напомним, взрыв произошел в результате воспламенения газопылевой смеси. Ранее госкомитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора запретил добычу угля на этом участке шахты и заблокировал к нему доступ. По решению руководства – пломбы были сорваны и работы продолжились. В результате, из 37-ми горняков, находившихся во время аварии под землей, удалось спасти лишь 24.
# происшествия

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