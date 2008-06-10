В Украине озвучили первые версии трагедии в донецкой шахте

Здесь по заявлению Госкомитета по промышленной безопасности и горному надзору велась несанкционированная добыча Угля.

За два дня до взрыва ведомство запретило добычу в этом забое из-за нарушений техники безопасности. Несмотря на это, накануне трагедии в аварийной шахте все еще велись работы. Есть аудиозаписи разговоров с рабочими под землей, которые подтверждают это.

Сейчас правоохранительные органы опрашивают свидетелей. Напомним, взрыв в шахте произошел два дня назад. В забое находились 37 горняков. 24 человека спасены. В данный момент продолжаются поисково-спасательные работы еще 12 шахтеров. Пока обнаружен лишь один погибший.

