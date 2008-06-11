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Техническая неисправность – основная версия авиакатастрофы в Судане

11 июня 2008 08:10
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Специалисты также говорят о плохих погодных условиях. В момент приземления лайнера в районе аэропорта бушевала гроза, поэтому диспетчеры не рекомендовали экипажу совершать посадку. Напомним, в аэропорту столицы Судана при посадке загорелся и развалился на части пассажирский самолет. На борту находились 217 человек, 29 – погибли, 66 – разыскиваются. Не исключено, что в шоковом состоянии во время паники они покинули пределы аэропорта.
# происшествия

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