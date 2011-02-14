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Воспользовавшись беспорядками, грабители украли из Египетского музея в Каире бесценные экспонаты времен фараона Тутанхамона

14 февраля 2011 09:39
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Накануне Высший совет вооруженных сил Египта распустил парламент и приостановил действие конституции.

Временному правительству предстоит решить немало вопросов внутренней и внешней политики.

Между тем, забастовки захлестнули весь Каир. Главное требование – повысить заработную плату и улучшить социальные условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В стране участились случаи мародёрства. Воспользовавшись беспорядками, грабители украли из Египетского музея в Каире почти два десятка бесценных экспонатов времен фараона Тутанхамона. К поиску реликвий подключились полиция и армия.

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# происшествия # Фотофакт # Музеи

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