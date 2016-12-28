Воспитать и убить: осознаёт ли отец-убийца из Мозыря вину в смерти собственных детей?

Новости Беларуси. В Мозыре 28 декабря огласили приговор отцу-убийце двоих детей.

Мужчина задушил своего семнадцатилетнего сына и маленькую дочь, которой не было и десяти.

Известно, что мужчина напал на своих детей в состоянии алкогольного опьянения.

Причем мотив преступления был, мягко говоря, странным: убийца мстил жене, которая требовала развода.

Отмечу, что после он пытался покончить с собой, спрыгнув с четвертого этажа. А когда не получилось – вызвал на самого себя милицию.

Однако это не единственная точка, которую Фемида 28 декабря поставила в судебных разбирательствах. Минский городской суд приговорил к 5 годам лишения свободы Вячеслава Давыдовича.

Бывший руководитель международной благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» обвинялся сразу по пяти статьям УК Беларуси.

Некоторые из них, в том числе насильственное действие в отношении малолетних не подтвердились – суд снял обвинения. И все же за подобные деяния, но с несовершеннолетними, а также экономические преступления, Давыдович получил тюремный срок в колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.