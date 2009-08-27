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Витеблянин нашел в своей квартире противотанковую мину

27 августа 2009 08:44
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Сейчас милиция выясняет, как боеприпас попал в квартиру к пенсионеру.

В Витебский РОВД поступило сообщение, что в деревне Сосновка 54-летний пенсионер в своей квартире обнаружил предмет, похожий на противотанковую мину времен ВОВ. Прибывшая на место милиция эвакуировала из трехэтажного панельного дома 47 жильцов.

После этого саперы внутренних войск обследовали взрывоопасный предмет. Им оказалось имитационное заградительное дымовое средство марки «ДП» 1977 года выпуска весом 2,5 кг, в металлическом корпусе со следами коррозионного износа. Опасная находка была уничтожена на специальном полигоне, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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