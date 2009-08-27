Шойгу сравнил аварию на ГЭС с Чернобылем

Глава МЧС РФ Сергей Шойгу назвал аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погиб 71 человек и еще четверо числятся пропавшими без вести, «Чернобылем без радиоактивных последствий».

Министр, однако, отметил, что в отличие от Чернобыля, станцию можно и нужно восстановить. По словам Шойгу, в настоящее время на Саяно-Шушенской ГЭС работают 156 сотрудников МЧС, которые разыскивают пропавших без вести и контролируют демонтаж оборудования.



Кроме того, в интервью радиостанции Шойгу сказал, что главреду издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву следует извиниться перед спасателями, которые вели работы на НЭС в первые дни после аварии. Напомним, журналист разместил в своем блоге сообщение, в котором утверждалось, что спасатели не помогают живым людям, оставшимся в «воздушных мешках» на затопленных участках ГЭС.



Впоследствии Афанасьева обвинили в клевете, в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. Сергей Шойгу рассказал, что сообщение Афанасьева появилось уже после того, как сотрудник МЧС Александр Барковский, услышавший из-под завалов стук, спас одного выжившего во время аварии. Сразу после этого спасатели обследовали всю территорию машинного зала и смогли найти еще одного выжившего.



При этом Шойгу заявил, что не требует уголовного преследования Афанасьева, сообщает Lenta.ru