В Калифорнии объявлен режим чрезвычайного положения

В округе Санта-Круз из-за лесных пожаров эвакуированы около двух с половиной тысяч жителей.

Огонь подбирается и к крупным населенным пунктам округа Санта-Барбара. Тушат пламя более тысячи пожарных и авиация. Пока борьбе с огнем мешает сухая и жаркая погода.

В Афинах, где только накануне удалось справиться с лесными пожарами, подсчитывают ущерб. Последствия оказались серьезнее, чем предполагалось. По мнению экспертов, восстановление экологического баланса в пригородах Афин может занять не одно десятилетие. Рощи, которые называли легкими столицы, уничтожены. А это значит, что воздух будет загрязняться гораздо сильнее. Окрестности мегаполиса теперь в меньшей степени защищены и от стихийных бедствий.