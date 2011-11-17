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Вертолет Ми-8 с белорусом разбился в Конго

17 ноября 2011 08:08
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Белорусская консульская служба уточняет обстоятельства произошедшей в Конго авиакатастрофы. Там потерпел крушение вертолет Ми-8. Жертвой трагедии, предположительно, стал гражданин Беларуси Александр Косырев. Ранее местные СМИ сообщали, что в авиакастрофе погиб пилот из России.

Трое членов экипажа ранены. Вертолет разбился при посадке в 800-х километрах от столицы страны - Браззавиля. Он должен был забрать австралийских геологов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Среди причин крушения называют неблагоприятные погодные условия.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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