Состояние новорожденной девочки, найденной в пакете в одном из минских подъездов, стабильное

Новости Беларуси, Минск. Жильцы дома по улице Козлова нашли на лестничной площадке пакет. Внутри лежала новорожденная девочка. Малышку в тяжелом состоянии доставили в третью детскую больницу.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает, девочка идет на поправку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Доктора дали имя новоиспеченной минчанке в честь улицы, рядом с которой нашли малышку, – Александра Румянцева.

Виктория Войцехович, врач-анестезиолог отделения реанимации 3-ей детской больницы:

Температура тела ребенка была очень низкая. Ребенок сам практически не дышал. При поступлении сразу был переведен на аппарат искусственной вентиляции. Ребенок был помещен в кювес, где и согревался.

Сейчас состояние ребенка стабильное, температура тела нормальная. Сегодня ребенок уже снят с аппарата искусственной вентиляции. Назначенный объем питания он усваивает.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер РУВД Партизанского района:

Просьба гражданам, если кто-либо что-то видел или знает, где находится данная женщина, обратиться в Партизанское РУВД Минска.