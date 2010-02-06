В Тюмени из спецхранилища ГУВД пропали 16 килограммов героина

В Тюменской области наркополицейские расследуют обстоятельства пропажи 16 килограммов героина, которые лежали в спецхранилище главного управления внутренних дел.

В настоящий момент стражи порядка даже не знают, когда произошла кража, поскольку вместо героина злоумышленники подложили соль, передает телеканал «Вести.ru» со ссылкой на областное управление Госнаркоконтроля.

– Героин хранился в коробке в хранилище с вещественными доказательствами, – поясняет заместитель начальника управления Госнаркоконтроля по Тюменской области Нариман Караисаев. – Когда нам поступила информация о пропаже, мы провели проверку данной камеры хранения. Было обнаружено, что героин похищен.



Более того, воры благополучно замаскировали кражу на долгие месяцы, а то и годы.

– Пустыми пакеты (где хранился наркотик) преступники не оставили – вместо героина они насыпали соль, которой посыпают дороги, – добавил пресс-секретарь регионального управления нарконтроля Андрей Трацевский.

Пропавший героин был изъят еще в феврале 2007 года на тюменском рынке «Мальвинка». Наркотик был спрятан в обыкновенных луковицах.