В Слуцке при взрыве частного дома погибла женщина

На место происшествия выехали более 100 спасателей и 23 единицы спецтехники.Покореженные автомобили, выбитые стекла и пустырь на месте жилого дома. 4 июня слуцкая улица Ольсовая превратилась практически в театр военных действий.



Взрыв прогремел около половины пятого утра. Его разрушительная сила была такова, что соседи, которые мгновенно проснулись и выбежали на улицу, на месте двухэтажного коттеджа застали лишь руины. В соседних домах оконные стекла вылетели вместе с рамами, металлическая крыша взорвана как бумага.



По словам очевидцев, сразу после взрыва в небо взмыло огненное зарево, а поднявшаяся пыль превратила утро в ночь. Трясло не только соседей, но и дома за несколько кварталов от места трагедии.



По предварительной версии взрывной характер проявил газ. Вот только природный в системе отопления или пропан, на котором работал автомобиль хозяина дома – предстоит выяснить специалистам.



В коттедже жила супружеская пара. Хозяина дома обнаружили через несколько часов после обрушения. Спасительным для мужчины оказался верхний этаж родного крова. В шоковом состоянии он был доставлен в больницу.



Последнее, что помнил хозяин дома, это то, что слышал, как жена спускалась на нижний этаж. Женщину спасатели под завалами искали около восьми часов. Не теряя надежды, что она окажется жива. В районе двух часов дня хозяйку удалось найти. На место, где она находилась, обрушились три бетонные плиты. Шанса на выживание у женщины просто не было.



В причинах и обстоятельствах взрыва разбираются оперативные группы МЧС, РУВД и прокуратуры. Окончательные результаты будут получены уже через несколько дней.