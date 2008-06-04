Пять охранников одной из гостиниц Гомеля задержаны по подозрению в сутенерстве

По версии следствия за поиск клиентов и беспрепятственное нахождение в отеле "ночные бабочки" платили до 15% от выручки.Используя служебное положение, они способствовали занятию проституцией. При задержании у охранников при себе оказались даже визитные карточки представительниц древнейшей профессии. Правда, для руководства гостиницы происходившее оказалось полной неожиданностью.



Степень вины задержанных определит суд. Максимальное наказание, которое грозит охранникам, - 12 лет лишения свободы. Следствие только началось и сотрудники милиции не исключают, что в деле возможно появление и новых фигурантов.