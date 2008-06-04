Человеческий фактор стал причиной падения самолета в аэропорту "Гомельавиа"

Гомельская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. Напомним, инцидент произошел 2 апреля во время учебных полетов. Техническая экспертиза, которая длилась более месяца, выявила ряд нарушений, допущенных пилотом-инструктором, руководившим полетом. Летчик ошибся при выполнении сложного маневра-имитации аварийной посадки судна с выключенным двигателем. Это и стало причиной неудачного приземления самолета, а также травмирования второго пилота.