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В Славгородском районе подтопило два участка дороги, под угрозой автомост

16 марта 2016 07:38
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Новости Беларуси. В Славгородском районе подтопило два участка дороги. В результате повышения уровня воды в реке Проня залиты водой два участка грунтово-асфальтной дороги протяженностью около 40 метров между деревнями Летяги и Улуки. Возможно также подтопление на этом участке низководного моста.

В связи с произошедшим подъезд к девяти населенным пунктам будет вестись со стороны деревни Ходорово по объездной дороге.

Сейчас ведется мониторинг гидрологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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