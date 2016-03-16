В Славгородском районе подтопило два участка дороги, под угрозой автомост

Новости Беларуси. В Славгородском районе подтопило два участка дороги. В результате повышения уровня воды в реке Проня залиты водой два участка грунтово-асфальтной дороги протяженностью около 40 метров между деревнями Летяги и Улуки. Возможно также подтопление на этом участке низководного моста.

В связи с произошедшим подъезд к девяти населенным пунктам будет вестись со стороны деревни Ходорово по объездной дороге.

Сейчас ведется мониторинг гидрологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.