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В Перми из-за неудачной перепланировки магазина на первом этаже обрушился дом: 1 человек погиб

11 июля 2015 10:01
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Новости России. В российском городе Пермь 11 июля рано утром обрушился дом. Пострадали этажи со второго по пятый. Жильцов срочно эвакуировали – многие еще накануне уехали на дачи.

По мнению следователей, причиной чрезвычайного происшествия могла стать неудачная перепланировки магазина на первом этаже здания. Сообщается, что дом был аварийным.

Уже известно как минимум об одном погибшем. Молодой парень скончался в больнице. Там находятся еще несколько человек с различными травмами.

На месте трагедии работают две сотни спасателей. Они разбирают завалы. Под ними еще могут оставаться люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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