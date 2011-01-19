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В Пакистане противники светского образования взорвали школу

19 января 2011 09:43
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На северо-западе Пакистана противники светского образования взорвали школу в Пешаваре.

Погибли, по предварительным данным, два человека. Около двадцати человек ранены. Взрыв прогремел перед началом занятий, когда ученики подходили к учебному заведению. По данным полиции, бомба находилась в телеге, которая стояла рядом со входом в школу.

Ответственность за теракт пока ни одна из экстремистских организаций на себя не взяла.

Напомним, что два дня назад на северо-западе Пакистана террористы взорвали школьный автобус. Жертвами стали 17 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Взрыв школы в Пакистане

Фото. Взрыв школы в Пакистане

Фото. Взрыв школы в Пакистане

Фото. Взрыв школы в Пакистане

Фото. Взрыв школы в Пакистане

# происшествия # Фотофакт

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