В Германии из-за диоксинового скандала резко сокращаются продажи свинины, птицы и яиц

На данные виды продукции зафиксирован резкий обвал цен. Вместе с тем возрос спрос на биопродукты.

Осложняет ситуацию и то, что ряд стран — в том числе крупных импортеров — временно ввели запрет на ввоз этих продуктов из ФРГ. Для оценки ущерба нанесенного экономике страны в Германию уже прибыла группа экспертов из Еврокомиссии.

Напомним, смертельно опасный для человека яд был обнаружили в кормах для животных и птиц в конце декабря прошлого года, из-за чего было закрыто около пяти тысяч ферм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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