В Витебской области трое рабочих погибли под завалами старой фермы, еще трое ранены

Строительная бригада проводила демонтаж сельхозпостройки и на них обрушилась полуразобранная кровля. Сейчас пострадавшие в больнице в стабильно тяжелом состоянии. А прокуратура Верхнедвинского района возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства происшествия.

На месте происшествия целые сутки идет разбор завалов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кровля обрушилась на всей площади здания – 1300 квадратных метров. В момент трагедии рабочая бригада находилась примерно на этом месте. Строители оказались заваленными досками, шифером и толстым слоем снега, который покрывал крышу.

Бригада проводила демонтаж старого телятника. Деревянные балки подпиливали и пускали на дрова. В какой-то момент кровля не выдержала, обрушившись как карточный домик. Из-под завалов спасатели извлекали людей при помощи бензопил.

Андрей Шук, начальник Верхнедвинского райотдела МЧС:

Столбы, которые лежат, крыша раздвинула. То есть в середине был только снег. Остальные конструкции по бокам. Просто сложилась и разъехалась.

Здание постройки 1970-го не эксплуатировалось много лет. Стройбригада многократно разбирала подобные объекты на территории хозяйства. На этот раз пренебрежение осторожностью стоило жизни двум работникам и прорабу.

Сергей Валкович, заместитель Председателя Верхнедвинского райисполкома по строительству:

Хозяйство большое. Оно объединяет четыре ранее действовавших хозяйства. И работа по сносу объектов как сельскохозяйственного значения, и бытовых зданий и сооружений проводится постоянно, в том числе и данной бригадой. Почему вся бригада оказалась внутри здания и под завалами, разбирается на данный момент следствие.

Трое строителей, спасенных из-под завалов, сейчас находятся в реанимации районной больницы. Они были доставлены в состоянии травматического шока с множественными переломами. Вместе с верхнедвинскими медиками помощь пострадавшим оказывали реаниматоры из Витебска и травматологи из Новополоцка.

Вячеслав Голякович, главный врач Верхнедвиснкой центральной районной больницы:

Им проводились необходимые мероприятия на месте их нахождения в палатах. Операции не проводились, проводилось скелетное вытяжение. Больные чувствуют себя, скажем, неплохо. Состояние их стабильное.

По мистическому совпадению все погибшие – уроженцы деревни Стрелки, а вот всем троим из деревни Дубровы удалось выжить. Реальные же обстоятельства этой трагедии выясняет прокуратура, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предварительная причина случившегося – нарушение правил техники безопасности.

Сергей Стурин, прокурор Верхнедвинского района:

Уголовное дело по ст. 303 ч. 2 УК РБ по признакам нарушения правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время уголовное дело находится в производстве.