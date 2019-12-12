В Орше столкнулись Chevrolet и Hover. Пассажирку одного из автомобилей зажало

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что участниками аварии стали Chevrolet Lacetti и Great Wall Hover.

Новости Беларуси. 11 декабря в восьмом часу вечера в Орше на улице Чкалова столкнулись две иномарки.

39-летняя пассажирка Chevrolet оказалась зажата, 45-летний водитель того же автомобиля смог выбраться самостоятельно.

Спасатели освободили пострадавшую и передали её медикам. Женщина с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

На неделе в Пуховичском районе в аварию попали два грузовика.