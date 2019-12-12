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В Орше столкнулись Chevrolet и Hover. Пассажирку одного из автомобилей зажало

12 декабря 2019 08:45
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Новости Беларуси. 11 декабря в восьмом часу вечера в Орше на улице Чкалова столкнулись две иномарки. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие спасатели выяснили, что участниками аварии стали Chevrolet Lacetti и Great Wall Hover. 

В Орше столкнулись Chevrolet и Hover. Пассажирку одного из автомобилей зажало-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

39-летняя пассажирка Chevrolet оказалась зажата, 45-летний водитель того же автомобиля смог выбраться самостоятельно. 

В Орше столкнулись Chevrolet и Hover. Пассажирку одного из автомобилей зажало-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Спасатели освободили пострадавшую и передали её медикам. Женщина с травмами различной степени тяжести госпитализирована. 

На неделе в Пуховичском районе в аварию попали два грузовика.

Пострадал один человек – подробности здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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