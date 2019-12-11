В центре Минска водитель «Киа» наехал на пешехода

Новости Беларуси. Переходила дорогу на зеленый свет и попала под машину. Девушка пострадала в результате аварии на пересечении улицы Городской Вал и проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина за рулем «Киа» ехал в третьей полосе и при повороте на проспект не заметил пешехода. Сейчас девушка в больнице.

Еще одна авария произошла на улице Глебки. Там столкнулись автомобили Renault и BMW. От удара немецкое авто выехало за пределы проезжей части и ударилось об осветительную мачту.