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В центре Минска водитель «Киа» наехал на пешехода

11 декабря 2019 15:34
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Новости Беларуси. Переходила дорогу на зеленый свет и попала под машину. Девушка пострадала в результате аварии на пересечении улицы Городской Вал и проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска водитель «Киа» наехал на пешехода-1

Мужчина за рулем «Киа» ехал в третьей полосе и при повороте на проспект не заметил пешехода. Сейчас девушка в больнице.

В центре Минска водитель «Киа» наехал на пешехода-4

Еще одна авария произошла на улице Глебки. Там столкнулись автомобили Renault и BMW. От удара немецкое авто выехало за пределы проезжей части и ударилось об осветительную мачту.

В центре Минска водитель «Киа» наехал на пешехода-7

Водитель и два пассажира госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Еще один водитель пострадал в ДТП на улице Маяковского. 

# Авария # происшествия # Фотофакт

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