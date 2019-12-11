На Горецкого открытым пламенем горел микроавтобус

Новости Беларуси. Несколько пожаров произошло в Минске. На улице Машиностроителей загорелись деревянные опилки внутри металлической конструкции на территории завода автомобильных прицепов и кузовов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дальше установки огонь не распространился. Возможная причина пожара – нарушение технологического процесса и короткое замыкание. Пострадавших нет.