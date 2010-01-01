В новогоднюю ночь в Париже и его пригородах сожгли около 350 автомобилей

По подозрению в совершении противоправных действий во Франции задержано боле 400 человек, из них в столице и пригородах — более 170. В столкновениях с хулиганами пострадали 11 полицейских.

В целом празднование прошло во Франции относительно спокойно, отмечает NEWSru.com. Так, в ночь на 1 января 2009 года во Франции были сожжены 1147 автомашин. Годом ранее — 878 автомобилей. Полиция, наученная этим горьким опытом, накануне праздника ввела повышенные меры безопасности. На территории страны дежурили в общей сложности 45 тысяч сотрудников полиции и жандармерии.

В Страсбурге, где хулиганы славятся особым пристрастием к поджогам автомобилей, первые машины запылали еще до 22 часов. Десятки автомобилей сожжены в Лионе. Но спокойно было в Пикардии, Бордо, Тулузе, Марселе, Луаре и Приморской Сене.

Поджоги автомобилей, похоже, стали национальной забавой французов — они регулярно жгут припаркованные машины, отмечая день взятия Бастилии. Например, 266 машин публика сожгла 14 июля прошлого года.