Полиция установила личность преступника, открывшего огонь по посетителям супермаркета

Напомним, преступник начал расстреливать людей в переполненном торговом зале финского супермаркета сначала на первом этаже, а затем на втором.По предварительным данным, погибли четыре человека. О раненых данных пока нет. Убийце удалось скрыться. Полиция ведет его поиски. Поездам местных линий даны указания не останавливаться на станции, расположенной рядом с торговым центром. Такие меры приняты, чтобы не позволить преступнику уехать за пределы города.