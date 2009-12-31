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Полиция установила личность преступника, открывшего огонь по посетителям супермаркета

31 декабря 2009 16:59
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Напомним, преступник начал расстреливать людей в переполненном торговом зале финского супермаркета сначала на первом этаже, а затем на втором.По предварительным данным, погибли четыре человека. О раненых данных пока нет. Убийце удалось скрыться. Полиция ведет его поиски. Поездам местных линий даны указания не останавливаться на станции, расположенной рядом с торговым центром. Такие меры приняты, чтобы не позволить преступнику уехать за пределы города.
# происшествия

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