За кражу картины Дега арестовали сторожа музея

Полиция арестовала подозреваемого в краже картины импрессиониста Эдгара Дега «Хористы» — им оказался ночной сторож музея.

Полотно исчезло накануне из музея Кантини в самом центре Марселя. Предполагаемый преступник был арестован в тот же день, когда обнаружилась пропажа, пишет NEWSru.com. Картину размерами 32 на 27 см просто сняли со стены. Никаких следов взлома в музее не обнаружили, в результате чего полиция сразу заподозрила, что кражу совершил кто-то из сотрудников.

Картина «Хористы» входила в собрание из примерно 20 полотен мастера, которые экспонировались в Марселе в рамках выставки «От сюжета до картины», посвященной взаимоотношениям театра и изобразительного искусства в XVIII-XIX веках. Она началась 6 октября и должна была завершиться 3 января, после чего картины должны отправиться в Италию и Канаду. Всего на выставке было представлено более 200 полотен.

В 2008 году Эдгар Дега вошел в десятку самых дорогих художников мира, заняв восьмое место.