Пятно дизельного топлива пересекло белорусско-латвийскую границу

В Западную Двину в результате аварии на территории республики на трубопроводе "Унеча - Вентспилс", принадлежащем частному иностранному предприятию "Запад-Транснефтепродукт", 23 марта попало пятно дизельного топлива.

Белорусские специалисты сделали всё, чтобы ограничить распространение загрязнения на территорию Латвии. Если ранее речь шла о полосе нефтепродуктов примерно в 8 км, то до границы оно дошло лишь в виде отдельных пятен.

Последствия утечки дизельного топлива уже несколько дней ликвидируют специалисты МЧС Беларуси совместно с Латвийскими коллегами. 90% нефтепродуктов уже собрано с поверхности воды. Тем не менее, небольшое количество дизтоплива просочилось сквозь заграждения. И утром 26 марта возле Латвийской Краславы специалисты зафиксировали загрязнение. На место происшествия выехал Министр природных ресурсов, однако от комментариев пока отказался. Специально созданная комиссия предпринимает все меры по минимизации последствий аварии.

По информации специалистов, в воды Западной Двины попало 100 тонн дизтоплива. В результате утечки нефтепродуктов так же было загрязнено более гектара земли. Говорить о масштабах ЧП пока рано. Размер ущерба будет зависеть от того, насколько быстро и качественно будет собрано с воды дизельное топливо.