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В Молодечно на пожаре погибла женщина

31 марта 2020 14:46
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Новости Беларуси. За последний день в Минской области было зарегистрировано пять пожаров, в результате которых погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно на пожаре погибла женщина-1

В Молодечно загорелся одноэтажный деревянный дом. В результате погибла женщина. Также пострадал 60-летний пенсионер, которому удалось самостоятельно покинуть дом до прибытия спасателей. Он госпитализирован. Пожаром повреждено имущество. Причина возгорания выясняется.

В Молодечно на пожаре погибла женщина-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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