В Молодечно на пожаре погибла женщина

Новости Беларуси. За последний день в Минской области было зарегистрировано пять пожаров, в результате которых погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За последний день в Минской области было зарегистрировано пять пожаров, в результате которых погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Молодечно загорелся одноэтажный деревянный дом. В результате погибла женщина. Также пострадал 60-летний пенсионер, которому удалось самостоятельно покинуть дом до прибытия спасателей. Он госпитализирован. Пожаром повреждено имущество. Причина возгорания выясняется.