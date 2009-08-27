В Могилеве строительная люлька оборвалась вместе с рабочими

Несчастный случай произошел 26 августа.

В строительной люльке на одной из новостроек перевозили строительные материалы. В то время в ней также находились двое рабочих: мужчина и женщина.



Люлька двигалась вверх, а когда достигла 8 этажа, внезапно оборвалась. В результате падения женщина погибла. Мужчина сумел выпрыгнуть из летящей вниз люльки, зацепиться за один из балконов и только потом упал на землю.

Пострадавший в настоящее время находится в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное.



Прокуратура рассматривает две основные предварительные версии произошедшего: перегруз либо нарушение правил подвешивания люльки. Вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела будет решен по результатам проверки, сообщает «КП».