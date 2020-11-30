В Минске автомобиль врезался в светофор на улице Богдановича

Новости Беларуси. В Минске ночью легковушка врезалась в светофор. 23-летний водитель двигался по улице Богдановича в направлении Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодой человек выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и снес светофор. Пострадавших нет. На автомобиле была установлена летняя резина.