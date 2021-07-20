Дверь закрыта, ключ не тот. Милиционеры в Минске помогли дедушке вернуться домой

На линию 102 позвонили прохожие и сообщили, что по улице бродит дедушка, который потерялся. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы Заводского РУВД. У пенсионера был паспорт. Сотрудники привели его по адресу регистрации, но имевшийся у мужчины ключ не подошел к замку. Соседей дома не оказалось.

Тогда патрульные предложили пенсионеру проехать в управление и подождать родственников. По пути милиционеры установили личность сына пожилого минчанина, который позже приехал и поблагодарил, что те не оставили его отца на улице.