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Дверь закрыта, ключ не тот. Милиционеры в Минске помогли дедушке вернуться домой

20 июля 2021 14:40
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Новости Беларуси. Милиционеры помогли потерявшемуся пенсионеру вернуться домой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дверь закрыта, ключ не тот. Милиционеры в Минске помогли дедушке вернуться домой-1

На линию 102 позвонили прохожие и сообщили, что по улице бродит дедушка, который потерялся. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы Заводского РУВД. У пенсионера был паспорт. Сотрудники привели его по адресу регистрации, но имевшийся у мужчины ключ не подошел к замку. Соседей дома не оказалось.

Тогда патрульные предложили пенсионеру проехать в управление и подождать родственников. По пути милиционеры установили личность сына пожилого минчанина, который позже приехал и поблагодарил, что те не оставили его отца на улице.

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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