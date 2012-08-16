В Гомельской области трактор упал с моста в мелиоративный канал. Водитель утонул

Новости Беларуси. В Гомельской области правоохранители выясняют обстоятельства и причины падения трактора с моста в мелиоративный канал. Водитель утонул. ЧП произошло у деревни Огородники Калинковичского района.

К месту вызова был направлен автомобиль быстрого реагирования. Трактор извлекли из воды при помощи погрузчика. Тогда в кабине и был обнаружен сельчанин, который уже не подавал признаков жизни.

По предварительной информации, машина опрокинулась в канал с моста во время движения. Водитель не смог самостоятельно выбраться на поверхность. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.