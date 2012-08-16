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Потоп в Гродно. Затоплены несколько районов, машины буквально плавали в воде

16 августа 2012 10:04
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Новости Беларуси. Вечером 15 августа ливень прошел в Гродно. Проезжая часть во многих районах областного центра была изрядно подтоплена, машины практически плавали в воде. Непросто пришлось пешеходам и водителям пассажирского транспорта.

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 августа. При грозах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение. Под влиянием циклона, уходящего в глубь России, наша республика останется еще несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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