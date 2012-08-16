Во Франции задержаны 5 человек в связи с погромами и столкновениями в Амьене, которые произошли на этой неделе

Новости Франции. Во французском Амьене начались массовые задержания в связи с погромами и столкновениями, которые произошли в городе на этой неделе. Сотрудники полиции задержали пять человек. Двоих – в момент попытки совершения поджога. Помимо этого им вменяют ограбление и торговлю краденым.

В результате столкновения и беспорядков в Амьене пострадали около 20 человек. Материальный ущерб составил около миллиона евро. Причина беспорядков пока неизвестна.

По данным некоторых СМИ, поводом послужило задержание водителя из неблагополучного квартала, который нарушил ПДД. После этого между друзьями задержанного и полицией началась потасовка. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

В Амьене проживает много иммигрантов, в основном выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.