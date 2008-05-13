Белорусов нет в числе пострадавших в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Анатолий Тозик.

В Китае продолжаются спасательные работы в городах, пострадавших от землетрясения. В ликвидации последствий стихийного бедствия участвуют десятки тысяч человек. Число жертв разрушительного землетрясения превысило 12 тысяч. Судьба десятков тысяч остаётся неизвестной. Множество людей остаются под завалами.

Работы затрудняют проблемы с транспортом: на дорогах камнепады заблокировали движение. В эпицентре стихийного бедствия разрушено 80% зданий. Между тем Сычуань продолжают сотрясать остаточные подземные толчки. Сегодня утром зафиксировали более тысячи колебаний, сила наиболее мощного достигла шести баллов по шкале Рихтера.

