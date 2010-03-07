В Брест пришла большая вода

Затоплены три района индивидуальной застройки. Потепление резко увеличило уровень грунтовых вод и обнажило старую проблему — отсутствие ливневой канализации. В регионе вовсю готовятся к паводку. На Полесье толщина снежного покрова доходит до полуметра. Совсем скоро талые воды устремятся в Припять и Горынь, а эти реки издавна славятся своим бурным нравом.

Эту ночь пенсионер Иван Башлыков запомнит надолго. Его дом в считанные часы превратился в дрейфующий корабль. Вода мгновенно заполнила подвальное помещение. Не устоял и газовый котел — теперь в доме нет отопления. На помощь пенсионеру пришли спасатели, но и они с напором стихии не справляются. Воды так много, что ее не успевают выкачивать. Чтобы откачать всю воду из подвала, понадобится как минимум 20 автоцистерн, т.е здесь примерно 30 тонн воды, а ещё хозяевам понадобится несколько недель, чтобы всё это просушить.

Затопило сразу три района индивидуальной застройки города. Потепление резко увеличило уровень грунтовых вод. Город сейчас напоминает Венецию.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Поступило 106 заявок от жителей Бреста о подтоплении подворий и подвалов жилых домов. Были созданы специальные группы для оперативного реагирования на подобные сообщения.

Резиновые сапоги — обязательный атрибут в Бресте уже несколько лет. И осенью, и весной. Очевидно, что решить проблему можно лишь за счет масштабной стройки.

Елена Березовская:

У нас нет ни ливневой канализации, ничего. Неужели нельзя сделать канализацию, чтобы мы не ходили в сапогах, не тонули. Говорят, в этом году будут делать канализацию, но сказали, что документация проектная есть, а денег нет.

Сейчас коммунальные службы ускоренными темпами копают траншеи. С помощью насосов воду перекачивают в низины. Проект по строительству ливневой канализации наконец-то реанимировали.

Александр Делесевич, генеральный директор Брестского городского ЖКХ:

По трассе, где проложен временный водоотвод, планируется в этом году построить ливневый коллектор, который снизит уровень грунтовых вод в районах, подверженный наиболее частым подтоплениям.

Большая вода пока пришла только в Брест. Но в регионе вовсю готовятся к паводку. На Полесье толщина снежного покрова доходит до полуметра. Совсем скоро талые воды устремятся в Припять и Горынь, а эти реки издавна славятся своим бурным нравом.