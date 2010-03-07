Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Татарстане

В результате столкновения на неохраняемом железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана пострадали четыре человека.

– ДТП произошло в субботу на 5 километре перегона «Зеленодольск-Йошкар-Ола» (РЖД), 20-летний водитель Hyundai Getz поехал на красный свет светофора и попал под поезд, следовавший по маршруту «Йошкар-Ола (Марий Эл)-Москва», – сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе УГИБДД МВД по Татарстану.

Причем водитель так торопился проскочить переезд, что даже объехал впереди стоящий автотранспорт, но столкновение было неизбежным, хотя машинист поезда применил экстренное торможение. Переезд не был оборудован шлагбаумом, отметил представитель пресс- службы.

В результате пострадали водитель и трое его пассажиров – все жители Зеленодольска в возрасте 20-25 лет.

– Все получили травмы средней тяжести, госпитализированы в местную больницу", – сообщили в пресс- службе.

В поезде пострадавших нет. Движение на перегоне было восстановлено через 1 час 20 мин. Ведется расследование, по результатам медицинской экспертизы (степени тяжести травм) будет принято решение о возбуждении уголовного либо административного дела.