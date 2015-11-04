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В Бразилии ядовитая змея скончалась от укуса маленького мальчика

04 ноября 2015 17:07
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Новости Бразилии. Играя во дворе, полуторагодовалый Лоренцо нашел рептилию под названием жарарака, укус которой смертельно опасен даже для взрослого. Ребенок в прямом смысле покусал змею.

Мать мальчика Джейн Ферейра рассказала, что, когда вышла во двор, перед ее глазами предстала ужасающая картина:

сын кусал змею, при этом его рот и руки были в крови.

Мальчика сразу же отправили в больницу. Однако ни отравления ядом, ни каких-либо травм у него не обнаружили.

Полутораметровая жарарака, покусанная ребенком, скончалась. Каким образом маленькому бразильцу удалось закусать рептилию до смерти и при этом самому не пострадать – неизвестно.

# происшествия # Курьезы # Джейн Ферейра

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