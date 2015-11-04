Грузовой самолет Ан-12 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Южном Судане: более 40 человек погибли

Грузовой самолет Ан-12 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Южном Судане. Сообщается более, чем о 40 погибших. По словам представителей власти Южного Судана, на борту находились около 20 человек. Пять членов экипажа были россиянами.

По предварительным данным, в живых остались двое: один член экипажа и ребенок. Самолет рухнул вскоре после вылета из аэропорта столицы страны. Его обломки разбросало по берегам Нила недалеко от воздушной гавани.

Потерпевший крушение Ан-12 мог принадлежать одной из армянских авиакомпаний, осуществляющих перевозки в Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.