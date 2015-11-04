Прямой эфир

Грузовой самолет Ан-12 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Южном Судане: более 40 человек погибли

04 ноября 2015 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Грузовой самолет Ан-12 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Южном Судане. Сообщается более, чем о 40 погибших. По словам представителей власти Южного Судана, на борту находились около 20 человек. Пять членов экипажа были россиянами.

По предварительным данным, в живых остались двое: один член экипажа и ребенок. Самолет рухнул вскоре после вылета из аэропорта столицы страны. Его обломки разбросало по берегам Нила недалеко от воздушной гавани.

Потерпевший крушение Ан-12 мог принадлежать одной из армянских авиакомпаний, осуществляющих перевозки в Африке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
На Синае, где 31 октября упал российский самолет, террористы атаковали полицейский участок: 6 человек погибли
04 ноября 2015 10:15

На Синае, где 31 октября упал российский самолет, террористы атаковали полицейский участок: 6 человек погибли

В Санкт-Петербурге идет опознание жертв катастрофы А321
03 ноября 2015 13:36

В Санкт-Петербурге идет опознание жертв катастрофы А321

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на «Беларуськалии»
03 ноября 2015 13:35

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на «Беларуськалии»