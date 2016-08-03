В Борисовском районе легковушка врезалась в водосточную трубу

Новости Беларуси. Семейную поездку прервало ДТП. Авария произошла в Борисовском районе вблизи деревни Зеленый Бор.

52-летний мужчина, гражданин России, за рулем легковушки, двигаясь в сторону столицы, не справился с управлением.

Авто вылетело в кювет и врезалось в водосточную трубу.

Серьезно пострадали пассажиры: 15-летний парень и 50-летняя женщина, тоже россияне.

Они доставлены в реанимацию. По факту аварии следователи проводят проверку. Возможно, к аварии привела усталость автолюбителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.