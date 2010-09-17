В Барановичах от отравления грибами умерла женщина

Ужин из грибов-зонтиков стал смертельным для пенсионерки из Барановичей.

Заведующая отделом гигиены Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Брезовская:

Пострадали два человека, мать и дочь. Дочь после лечения выписали из больницы, а вот организм пожилой женщины не смог победить яд. При приготовлении грибов были нарушены все правила: в течение дня они хранились в корзинке без холода, вечером женщины просто обдали их кипятком и обжарили. А ведь все грибы перед приготовлением нужно отваривать минимум 20 минут. За более короткое время ядовитые вещества просто не успеют перейти в отвар. Воду, в которой варились грибы, необходимо слить и ни в коем случае не пробовать ее на вкус.

Грибы не стоит употреблять в пищу детям и людям пожилого возраста. А собирать их можно только в чистых лесах, так как грибы, растущие возле автомобильных и железных дорог, накапливают вредные вещества, в том числе соли тяжелых металлов, пишет газета «Рэспубліка».