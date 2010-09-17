Сотрудники КГБ обратились в суд с иском о защите чести и достоинства

Позже оказалось, что на оборудовании швейцарцев можно переработать лишь половину отходов открытого акционерного общества. Для утилизации другой половины пришлось бы вновь тратить деньги.
О ситуации узнали в управлении КГБ по Могилевской области. Вмешательство сотрудников УКГБ позволило сэкономить около миллиона евро. Как только стало понятно, что швейцарская фирма от участия в сделке отлучена, в прокуратуру, МВД, госконтроль понеслись жалобы. Сотрудника УКГБ Кирилла Кирютина обвиняли в коррупции, лоббировании интересов некой другой фирмы, непрофессионализме и т.д. и т.п. Под 8 письмами была фамилия несуществующего московского представителя швейцарской фирмы.
Кирилл Кирютин, сотрудника УКГБ:
<Проверка каждой жалобы – СТВ.> отнимала немало времени и сил. Ладно бы еще, если б знал, что в чем–то ошибся, — не так обидно было бы. Но в том–то все и дело, что весьма продолжительное время приходилось доказывать, что ты не верблюд. Вот и решили мы с коллегой Юрием Пичугиным (о нем тоже разные гадости писали в жалобах) обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Суд признал нашу правоту. Ну а мы получили моральное удовлетворение...
По словам заместителя председателя суда Ленинского района Могилева Валентины Лопатиной, раньше в ее практике не случалось, чтобы сотрудники КГБ пытались защитить свои права в ходе судебного заседания, пишет «СБ».