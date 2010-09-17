Сотрудники КГБ обратились в суд с иском о защите чести и достоинства

На одном из могилевских предприятий решили приобрести оборудование для переработки отходов полиэтилентерефталата. Был объявлен тендер. Конкурсная комиссия решила: всем требованиям удовлетворяет лишь предложение итальянской фирмы. Но председатель комиссии — входивший на тот момент в состав руководства предприятия — постановил: сделку надо заключать со швейцарской фирмой, которая за технику запросила максимальную цену.

Позже оказалось, что на оборудовании швейцарцев можно переработать лишь половину отходов открытого акционерного общества. Для утилизации другой половины пришлось бы вновь тратить деньги.

О ситуации узнали в управлении КГБ по Могилевской области. Вмешательство сотрудников УКГБ позволило сэкономить около миллиона евро. Как только стало понятно, что швейцарская фирма от участия в сделке отлучена, в прокуратуру, МВД, госконтроль понеслись жалобы. Сотрудника УКГБ Кирилла Кирютина обвиняли в коррупции, лоббировании интересов некой другой фирмы, непрофессионализме и т.д. и т.п. Под 8 письмами была фамилия несуществующего московского представителя швейцарской фирмы.



Кирилл Кирютин, сотрудника УКГБ:

<Проверка каждой жалобы – СТВ.> отнимала немало времени и сил. Ладно бы еще, если б знал, что в чем–то ошибся, — не так обидно было бы. Но в том–то все и дело, что весьма продолжительное время приходилось доказывать, что ты не верблюд. Вот и решили мы с коллегой Юрием Пичугиным (о нем тоже разные гадости писали в жалобах) обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Суд признал нашу правоту. Ну а мы получили моральное удовлетворение...



По словам заместителя председателя суда Ленинского района Могилева Валентины Лопатиной, раньше в ее практике не случалось, чтобы сотрудники КГБ пытались защитить свои права в ходе судебного заседания, пишет «СБ».

