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Четверо минчан отмыли сотни тысяч долларов, обдурив 53 студента минских вузов

17 сентября 2010 06:52
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В процессе следствия студенты узнавали, что как ИП они зарабатывали миллионы долларов. При этом задолжали государству сотни тысяч долларов в качестве налогов.   Теперь им придется заплатить штраф, чтобы выйти из списка должников, пишет «СБ».

Мошенники уговаривали студентов стать ИП, платили им гонорар, а потом, забрав все документы себе, заключали от их имени разные сделки. Одним платили 20 долларов, другим 50, а некоторым перепадало и по 150.

Студенты не знали, что по их счетам гуляли сотни миллионов рублей, которые злоумышленники обналичивали их по карточке или в кассах банков. Суммы были разные: от 300 миллионов рублей до 2 миллиардов. При этом налоги практически не платились. 

Один из преступников осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а трое других — к 4 годам ограничения свободы.

# происшествия

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