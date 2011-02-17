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В Аргентине поезд врезался в электричку — 4 человека погибли, более 40 ранены

17 февраля 2011 10:15
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По неустановленным пока причинам в стоявшую на семафоре электричку на полном ходу врезался пассажирский поезд.

Инцидент произошёл в час пик, в 30 километрах от Буэнос-Айреса. В это время большинство пассажиров возвращались с работы домой.

В результате железнодорожной катастрофы четыре человека погибли, более 40 ранены. Состояние 14 оценивается как крайне тяжелое.

В искореженных вагонах до сих пор остаются люди. На месте аварии работают спасатели. Железнодорожное сообщение прервано, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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