Китаец 4 года носил 10-сантиметровое лезвие ножа в голове!

37-летнего Ли Фу из провинции Юннань (Китай) несколько лет мучили головные боли. На днях, уже не в силах терпеть боль, мужчина обратился к врачам. Рентгенограмма черепа шокировала даже видавших виды хирургов: в буквальном смысле на мозгах лежало сломанное лезвие ножа.

Ли Фу припомнил ограбление четырехлетней давности. Тогда неизвестные нанесли ему удар по голове ножом, лезвие которого сломалось, погрузившись в кость. Однако тогда китайские врачи не обнаружили ничего подозрительного и отпустили мужчину с миром. Да и он первое время особо не жаловался, сообщает ctv.by со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Китаец и его семья были настолько шокированы снимком, что поначалу даже побоялись проводить операцию по извлечению лезвия из черепа. После того как другой хирург настоял на необходимости операции, мужчина все-таки лег под нож в Народном госпитале города Юкси провинции Юннань в ушедшую субботу.

Врачи говорят, что операция прошла успешно, состояние Ли Фу стабильно. Хирург, делавший операцию, не смог охарактеризовать этот беспрецедентный случай иначе как «медицинским чудом».

Владимир Казанков