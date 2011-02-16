Прямой эфир

На западе Турции взорвалась цистерна с сжиженным газом, пострадали более 20 человек

16 февраля 2011 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Водитель почувствовал запах пропана ещё в пути, остановив машину, он сообщил об этом пожарным службам.

Однако спасатели не успели — грузовик взлетел на воздух. Огонь мгновенно перекинулся на жилые дома и припаркованные у обочины автомобили. Когда пожарные расчеты приступили к тушению, последовал еще один мощный взрыв.

На ликвидацию огня ушло несколько часов. Некоторые пожарные получили сильные ожоги и отравление угарным газом. Пострадали и очевидцы. Все раненые доставлены в госпиталь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
16 февраля 2011 12:31

Китаец 4 года носил 10-сантиметровое лезвие ножа в голове!

Из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Миэ принято решение уничтожить 67 тысяч кур
16 февраля 2011 11:08

Из-за вспышки птичьего гриппа в японской префектуре Миэ принято решение уничтожить 67 тысяч кур

15 февраля 2011 20:06

В минский суд поступили дела двух россиян, участвовавших в беспорядках 19 декабря