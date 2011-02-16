На западе Турции взорвалась цистерна с сжиженным газом, пострадали более 20 человек

Водитель почувствовал запах пропана ещё в пути, остановив машину, он сообщил об этом пожарным службам.

Однако спасатели не успели — грузовик взлетел на воздух. Огонь мгновенно перекинулся на жилые дома и припаркованные у обочины автомобили. Когда пожарные расчеты приступили к тушению, последовал еще один мощный взрыв.

На ликвидацию огня ушло несколько часов. Некоторые пожарные получили сильные ожоги и отравление угарным газом. Пострадали и очевидцы. Все раненые доставлены в госпиталь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».