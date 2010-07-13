Ураган пронесся по юго-востоку Беларуси

Стихия повредила кровли зданий в 9 населенных пунктах республики. Лишились крыши жилой дом и 26 сельскохозяйственных построек в Минской, Могилевской и Гомельской областях. Как сообщили в МЧС республики, больше всего шквалистый ветер, который сопровождал дожди и грозы, похозяйничал в столичном регионе. При этом, температура воздуха днем достигала 32 тепла, что в среднем на 6 градусов выше нормы. И синоптики обещают, что температурный плюс на этой неделе будет расти.