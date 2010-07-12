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Полное солнечное затмение, единственное в этом году, наблюдают на острове в Тихом океане

12 июля 2010 08:57
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Сотни туристов и ученых прибыли на острова в Тихом океане, чтобы увидеть единственное в этом году полное солнечное затмение.

Тень от Луны диаметром примерно 260 километров прошла через Остров Пасхи, Французскую Полинезию и затронула юг Чили и Аргентины. Полная фаза длилась пять минут 20 секунд. Это почти вдвое дольше обычного. В это время Луна полностью закрыла Солнце и образовалась так называемая «корона».

Отметим, наблюдать красивейшее природное явление можно только в специальных защитных очках.

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