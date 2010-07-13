Первая жертва жары: от сердечного приступа в автобусе скончался 60-летний мужчина

Он ехал из Полоцка в Минск... Находиться под открытыми солнечными лучами с 12 до 17 часов дня не рекомендуется. Пожилым людям днем вообще не рекомендуется выходить из дома.

При такой погоде именно люди пожилого возраста, а также дети — в группе риска, утверждают медики и советуют меньше быть на открытом солнце и выпивать не меньше 2 литров жидкости за сутки. Хороши и водные процедуры, правда, на пляж лучше ходить рано утром или ближе к вечеру.

Только за минувшие выходные в Беларуси 13 человек были доставлены в больницы с диагнозом «солнечный ожог».

Ольга Шаранова, заместитель главного врача Минской центральной подстанции скорой медицинской помощи:

Головокружение, слабость, тошнота и потемнение в глазах — это первые симптомы теплового удара. Находиться под открытыми солнечными лучами с 12 до 17 часов дня не рекомендуется. Пожилым людям днем вообще не рекомендуется выходить из дома.

Аномальная жара охватила и всю Европу. В Берлине впервые за последние полвека воздух прогрелся до 39 градусов. В одном из поездов 27 подростков получили сильный тепловой удар. Жара пришла в Данию, Италию и Францию. Неделю дневной столбик термометра не опускается ниже 30-градусной отметки. И в ближайшие дни жара только усилится.