В Дзержинском районе загорелась птицефабрика: погибли 700 куриц, повреждено оборудование

Новости Беларуси. Пожар на агрокомбинате в Дзержинском районе ликвидировали спасатели.

Возгорание произошло в цехе птицефабрики в деревне Станьково.

Пламя охватило крышу здания птичника. Чуть меньше часа понадобилось спасателям, чтобы справиться с огнем. В результате возгорания повреждено не только помещение и оборудование, погибли 700 куриц.

К счастью, большую часть из 7300 птиц успели спасти и перевести в другой цех.

Причина пожара выясняется. Одна из версий – короткое замыкание электродвигателя вентилятора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.