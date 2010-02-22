Трое детей получили серьезные травмы из-за падающего с крыш снега

В Минске в субботу пострадали двое школьников.

У одного ребенка — ушиб левой кисти руки, у другого — повреждение мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи дети отпущены домой.

Более серьезную травму получила ученица 6 класса из Мстиславля Могилевской области. У девочки компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она в больнице. Пациентке прописан постельный режим, и через три недели её планируют выписать.

Спасатели советуют гражданам избегать опасные участки и по возможности не ходить под крышами домов. А собственники зданий должны сами своевременно позаботиться об очистке кровель от снега и наледи, соблюдая меры предосторожности.